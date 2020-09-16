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غداة توقيع اتفاقات "أبراهام".. مسؤولون إسرائيليون ينفون التراجع عن خطة الضم

16
SEPTEMBER
2020
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بعد التوقيع على اتفاقات السلام والتطبيع بين إسرائيل والامارات والبحرين أمس الثلاثاء، سارع مسؤولون إسرائيليون للتأكيد، أن تل أبيب لم تتخل عن خطة الضم لأراض فلسطينية وإنما أرجأتها.
 
فقد قال سفير إسرائيل لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، في حديث إذاعي صباح الأربعاء إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة.
 
من جهته، تطرق رئيس الكنيست ياريف ليفين، في تصريحات له اليوم، إلى خطة الضم الإسرائيلية على ضوء توقيع اتفاقيتي السلام، وقال: "ما من أي تنازل عن خطة الضم. لكن الدولة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلك".
 
وكان نتنياهو في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن قرار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي، قد جدد التزامه بضم أجزاء من أرضي الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه لن يتنازل عن العملية.
 
يذكر أن موضوع الضم لم يرد ذكره في نص معاهدة السلام بين إسرئيل والإمارات.
روسيا اليوم
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