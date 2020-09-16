مصر.. ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ

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قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ المتهمة من زوجها بالزنا، بعدما قدم 73 فيديو إباحيا تظهر فيه تمارس الجنس مع 12 رجلا، وصلته من أرقام مجهولة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص تلك الفيديوهات والتحقق من صحة المقاطع الإباحية، وفي ما إذا كانت تخص المتهمة أم أنها مفبركة وأن صورة الزوجة مركبة عليها.

وكانت نيابة بندر كفر الشيخ استمعت لأقوال الزوج "م.ع.أ" الذي يعمل جزارا واتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددا من مقاطع الفيديو وصورا تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مشيرا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.