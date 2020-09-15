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كورونا.. مصر تستعد لـ"الشهرين القاسيين"

15
SEPTEMBER
2020
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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن القاهرة "تستعد وتتحسب للأسوأ"، فيما يتعلق بفيروس كورونا الذي تتعدد التحذيرات من "تطوراته القاسية" خلال الفترة المقبلة.
  
وكان مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا أفاد، الاثنين، بأن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 بالقارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
 
وقال هانز كلوغي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء".
 
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي المستشار نادر سعد: "(مصر) تترقب مثل دول العالم احتمالات حدوث موجة ثانية للفيروس".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن إسرائيل تشهد موجة أخرى لفيروس كورونا، أما الأردن فقد أعلن بدوره قرارات جديدة للإغلاق.
 
وتابع سعد: "خبرتنا في أزمة كورونا علمتنا دائما أن نتحسب ونستعد للأسوأ، حتى إن كان من الناحية العملية لا يستطيع البعض أن يؤكد أننا سنواجه موجة ثانية".
 
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 ونوه المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأنه ينبغي ألا يفهم البعض أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، الاثنين، تعني أن خطر الفيروس انتهى، موضحًا أن حفلات الزفاف، وصلوات الجنازة، والمعارض، ستقام وفقًا لاشتراطات، أبرزها أن تكون في أماكن مفتوحة.
 
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، وذلك مقابل 153 إصابة، و21 وفاة، الأحد.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها و5661 حالة وفاة".
 
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق، الاثنين أيضا، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار كورونا.
 
وذكرت الحكومة في بيان أنها ستسمح بإقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.
 
وأوضحت الحكومة أن الفنادق والمنشآت السياحية ستتمكن أيضا من استضافة اجتماعات ومؤتمرات بحد أقصى 150 فردا.
 
وذكر البيان أن السلطات وافقت على تنظيم المعارض الثقافية، ومنها معارض الكتب، في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 بالمئة من طاقاتها الاستيعابية.
 
وأضاف أنه جرت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي تضم ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.
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