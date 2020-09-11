living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن.. انفجار بمستودع للذخائر ووزير الإعلام يكشف السبب

11
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هز انفجار قوي مستودعا للذخائر مدينة الزرقاء شرقي الأردن في ساعة مبكرة، الجمعة، وقالت السلطات إن الانفجار الذي تسبب باشتعال النيران في المكان، لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية.
 
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، "إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء".
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".
 
وأضاف: "وفقا للقيادة العامة للجيش الأردني، فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".
 
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.
 
وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي.
 
وقالت نبيلة عيسى، وهي ربة بيت وأم لخمسة أطفال وتقيم في مدينة الزرقاء: "شعرنا وكأن زلزالا وقع. ارتجت النوافذ وتطاير الزجاج وبدأ أولادي يصرخون"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وبحسب الوكالة، أغلقت قوات الأمن الزرقاء الصناعية الواسعة التي يقطنها 1.5مليون نسمة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout