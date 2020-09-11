ترامب يعلن خفض القوات بالعراق.. وهذا ما سيبقى من الجنود

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أميركي الشهر الماضي، عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 جندي في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب الخميس: "سينخفض عدد الجنود الأميركيين في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا"، وذلك قبل وقت قصير من بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع نوفمبر المقبل.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي في العراق، في حين يوجد للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش 2500 جندي آخرين في مواقع عدة بالعراق.

وفي 23 أغسطس الماضي، انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاجي العسكرية العراقية، وسلمتها لقوات الأمن العراقية المحلية.

وأفاد مراسل نيوز عربية في بغداد حينها، أن قوات التحالف الدولي سلمت الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي العسكرية إلى الجانب العراقي.

ويأتي الانسحاب من الموقع في قاعدة التاجي بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين في العراق.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن الموقع رقم 8 في التاجي كان يستخدم لتدريب الكوادر العراقية من قبل التحالف الدولي، مبينا أن الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه.

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.

وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.