ما حقيقة وفاة أمير الكويت؟

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نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الديوان على تواصل مستمر مع نائب رئيس الحرس الوطني الذي يرافق الأمير في رحلة علاجه إلى الولايات المتحدة، وأن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 تموز، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

ومنذ 23 تموز، يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة لحالة غير محددة خضع لها في الكويت.