السعودية... وزارة الموارد البشرية تحقق في واقعة إساءة أجنبي إلى موظفة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره في المملكة العربية السعودية يظهر فيها طريقة تعامل موظف أجنبي مع موظفة سعودية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب.

وتم تداول المقطع المصور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "أجنبي يضرب موظفه سعودية" والذي يظهر حوارا بين الموظف الذي يتكلم بلهجة غير سعودية مخاطبا الموظفة السعودية التي كانت تجلس خلف مكتب.

لتنشر وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية، تغريدة تحدثت فيها عن إجراء تحقيق من قبل فرق التفتيش، وجاء في التغريدة "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام".