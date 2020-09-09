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الإمارات.. محاكمة رجل أعمال تحرش بموظفة في دبي!

9
SEPTEMBER
2020
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ادعت شابة مصرية، تبلغ من العمر 24 عاما، أمام محكمة دبي الابتدائية أمس الثلاثاء، تعرضها لاعتداء جنسي من قبل رجل أعمال مصري داخل سيارته.
 
وقالت الشابة المصرية إنها التقت مواطنها البالغ من العمر 27 عاما، والذي كانت تعمل كموظفة في شركته، في مقهى بمنطقة البرشاء في أكتوبر من العام الماضي.
 
وأوضحت: "كنت في مقهى مع أحد الأصدقاء، فصادفت المتهم مع رجلين في المكان ذاته، ولأني كنت أعمل في شركته، تحادثنا، ثم طلب مني البقاء على اتصال به، ودعاني لتناول الغداء برفقة زوجته".
 
وأضافت: "وبعد أن غادر المقهى، اتصل بي لتناول طعام الغداء، فرافقته في السيارة، وكان أحد أصدقائه معنا، ويجلس في المقعد الخلفي.. سرعان ما وصلنا إلى منطقة مهجورة، وقالي لي المتهم إنه يريد مني مساعدته في العثور على شخص كنت أعرفه أثناء عملي في شركته".
 
وأشارت الشابة المصرية إلى أن الصديق الذي كان برفقتهما غادر السيارة عندما وصلوا إلى المنطقة المهجورة، وقام المتهم بعرض نقود عليها مقابل مساعدته لكنها رفضت.
 
وأكدت على أنه قام بلمس صدرها، وحاول تجريدها من ثيابها لكنها صدته، فصفعها على وجهها ولكمها على يدها، ليعتذر منها لاحقا، لكن اعتذاره لم يمنعها من تقديم شكوى إلى شرطة دبي، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء الجنسي والجسدي عليها.
 
وتم تحديد موعد الجلسة القادمة في 22 سبتمبر الجاري.
روسيا اليوم
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