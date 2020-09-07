العراق.. مقتل قائد من "الحشد الشعبي" خلال التصدي لهجوم نفذه "داعش" في ديالى

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لقي قائد من "الحشد الشعبي" مصرعه يوم الأحد، أثناء التصدي لهجوم نفذه تنظيم "داعش" في خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.

وأفاد مراسل RT في العراق، بأن المعلومات الواردة عن الهجوم تؤكد أنه أسفر عن مقتل القائد في اللواء 28 حسين رزاق المياحي برصاص قناص أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين.

وأوضح أن قوات اللواء المذكور تمكنت من دحر عناصر "داعش" الذين هاجموا مساء الأحد قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين.

وأشارت مصادر في "الحشد الشعبي" إلى أن عناصر أخرى من التنظيم تمكنت من الهرب وأن عمليات البحث عنهم جارية.