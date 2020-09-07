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إغلاق ملف المصري المعتدى عليه في الكويت "بالمصالحة"

7
SEPTEMBER
2020
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بعد انتشار فيديو لشبان كويتيين يعتدون على مقيم مصري، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد، أن مصالحة تمت بين الطرفين معلنة إغلاق الملف.
 
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية في بيان، أن "الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
 
ويظهر الفيديو اعتداء عدد من الشباب على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال.
 
وأضافت أن الاعتداء وقع في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، ولفتت إلى أن الفرق المختصة انتقلت إلى الموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.
 
وأوضحت أنه "بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد بأنه لا يرغب في تقديم شكوى لدى المخفر بما حدث له".
 
وقالت الداخلية الكويتية إن ولي أمر الشباب حضر إلى المكان، وقدم الاعتذار من المقيم المصري، وتمت المصالحة بينهم.
 
والأحد أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، أن الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على شاب مصري في الكويت بأحد المحلات التجارية "مجتزأ".
 
وذكرت الوزارة في بيان أن الفيديو المنتشر "لا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي"، وأوضحت أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل ألعاب أطفال انتهى "بالاعتذار للمواطن المصري".
 
وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق لدى السلطات.
 
واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
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