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بالصور.. طفلان عراقيان يعودان بعد سنوات في كنف داعش

6
SEPTEMBER
2020
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بعد فصلهما عن عائلتهما لسنوات، وأيام مريرة في كنف داعش، ومن ثم ضياع في تركيا، عاد طفلان عراقيان إيزيديان إلى كنف أهلهما في العراق.
 
لحظات لن ينساها هذان الطفلان حين عانقا مجددا والديهما، بعد فراق لسنوات.
 
وفي التفاصيل، عاد الصغيران (وهما أخ وأخت) الجمعة بصحبة الوفد المرافق لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي زار أنقرة أمس.
 
وتم لاحقا تسليمهما لأهلهما في مطار أربيل.
 
أتى ذلك، بعد بحث وتحر قام به مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين الذي عمل منذ أكثر من ثلاث سنوات على ملف هذين الطفلين وتمكن بعد جهود حثيثة من العثور عليهما وإعادتهما إلى إقليم كردستان، بعد إكمال الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن قصص خطف الإيزيديين بالمئات في العراق مأساوية، ولا يزال الآلاف منهم مجهول المصير.
 
 
فقد خطف داعش عام 2014 6417 إيزيدي، ولا يزال 2880 منهم في عداد المفقودين
 
وبحسب مكتب الإنقاذ خطف التنظيم الإرهابي آلاف الإزيديين (3548 أنثى و2869 ذكرا) لدى هجومه على منطقة شنكال بمحافظة نينوى، في أغسطس 2014.
 
في حين تمكنت عمليات الإنقاذ من تخليص 3537 إيزيديا، بينهم 1201 امرأة، و339 رجلا، و1043 فتاة، و954 صبيا.
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