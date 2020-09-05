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مصر... تحذير من خروج العقارب والثعابين من جحورها خلال الأيام الجارية

5
SEPTEMBER
2020
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حذر محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي في مصر، من خروج العقارب والثعابين من جحورها خلال الأيام الجارية.
 
وأرجع فهيم ذلك إلى أن "البلاد تتعرض لظاهرة مناخية خطيرة خلال الأيام الجارية نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي والسودان الموسمي، موضحاً أن المنخفض الأول سوف يتعمق على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصعيد، مما ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من أمس الجمعة ويزيد جداً من السبت وحتى الإثنين"، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".
 
وقال فهيم إن العقارب والثعابين، ستخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت بحثا عن الرطوبة خاصة فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي، مشددا على الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
 
كما نصح فهيم بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.
 
وشدد فهيم على أهمية الإقلال من خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهاراً وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة وشرب كمية كبيرة من المياه والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتناول كميات محدودة من الأغذية المالحة والتي تحتوي على الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند وارتداء ملابس قطنية وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء وخفض المجهود البدني قدر الإمكان.
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