أمير قطر يبلغ كوشنر دعم الدوحة لحل الدولتين

A + A -

أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أبلغ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بدعم الدوحة حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن ذلك جاء خلال استقبال تميم بن حمد في مكتبه بقصر البحر أمس لكوشنر.

وحسب الوكالة فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة كوشنر إلى قطر، في إطار جولة خليجية بدأها من أبو ظبي، على رأس الوفد الأمريكي الإسرائيلي الذي وصل على متن أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات، في إطار إتمام اتفاق السلام المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية.