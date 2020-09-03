هيئة الطيران السعودية: الموافقة على طلب الإمارات بالسماح للرحلات من كافة الدول بعبور أجواء المملكة

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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله إنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وحطت الأسبوع الماضي طائرة "بوينغ" تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين، على متنها وفود إسرائيلية وأمريكية.

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حينها أن الطائرة سلكت مسارا جويا فوق الأجواء السعودية، واصفا ذلك بأنه "يوم تاريخي".