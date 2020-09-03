الأردن يعلن حظرا شاملا في عمان والزرقاء

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أعلن وزير الإعلام والاتصال الأردني أمجد العضايلة يوم الأربعاء، عن حظر شامل للتجول يوم الجمعة في محافظتي عمان والزرقاء.

وقال العضايلة إن ساعات الحظر الشامل في المحافظتين ستبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس لمدة أربع وعشرين ساعة.

ولا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونية خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيويّة.

وأضاف أنه تبدأ بعد انتهاء فترة حظر التجوال الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة، فترة حظر التجوال الجزئي الاعتيادية، التي يسمح لحملة التصاريح خلالها بالحركة، والتي تستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لتعود الأمور إلى سالف عهدها.