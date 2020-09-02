بيان من شيح الأزهر تعليقا على "حرق المصحف" في السويد

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استنكر شيح الأزهر الدكتور أحمد الطبيب بشدة واقعة حرق نسخة من المصحف في السويد قبل أيام، واصفا إياها بـ"الإرهاب البربري".

وقال الطيب في بيان نشره على صفحته الموثقة في "فيسبوك"، الثلاثاء: "على هؤلاء الذين تجرؤوا على ارتكاب جريمة حرقِ المصحف الشريف أن يعلموا أن هذه الجرائم هي إرهاب بربري متوحش بكل المقاييس".

واعتبر الإمام الأكبر حرق المصحف عملا يعبر عن "عنصرية بغيضة تترفع عنها كل الحضارات الإنسانية، بل هي وقود لنيران الإرهاب الذي يعاني منه الشرق والغرب".

وقال الطيب إن مثل "هذه الجرائم النكراء تؤجج مشاعر الكراهية، وتقوض أمن المجتمعات، وتهدد الآمال التي يبعثها حوار الأديان والحضارات".

وكان عناصر من اليمين المتطرف في مدينة مالمو جنوبي السويد قد أضرموا النيران بنسخة من القرآن الكريم، الجمعة، الأمر الذي أثار موجة اضطرابات في المدينة.