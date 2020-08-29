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الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

29
AUGUST
2020
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أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون اتحادي صدر سنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن القانون الجديد "يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي."


ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.


كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها.


وكانت الإمارات وقعت في منتصف أغسطس اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية لتكون الدولة الخليجية الأولى التي تطبع علاقاتها مع الدولة العبرية.

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