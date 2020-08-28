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المغرب يمنع زيارة النزلاء في عدة سجون لأجل كبح كورونا

28
AUGUST
2020
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أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، الخميس، تعليق زيارات النزلاء في 15 سجنا، في وقت يواجه فيه البلد منذ عدة أسابيع زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
 
ويأتي هذا القرار فيما كانت السلطات المغربية، قد سمحت باستئناف الزيارات العائلية إلى السجون في منتصف يوليو بعد تعليقها أربعة اشهر.
 
ويشهد المغرب ارتفاعا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 مع تخطي الحصيلة ألف إصابة يومية منذ مطلع أغسطس، مما يثير قلقا وانتقادات في وسائل الإعلام المحلية حول تدبير الأزمة الصحية.
 
ولم تعلن إدارة السجون أي حصيلة للإصابات بين النزلاء منذ أبريل حين أعلن عن إصابة أكثر من 300 سجين و70 موظفا في أربعة سجون.
 
ومنذ ظهور الوباء في مطلع مارس، يحض المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح معتقلين للحد من مخاطر انتشار الإصابات.
 
وبلغت الحصيلة الرسمية للوباء، يوم الأربعاء، في المغرب 55864 إصابة و984 وفاة، وتبقى حالة الطوارئ الصحية سارية حتى 10 سبتمبر.
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