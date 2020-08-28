مصر.. ضبط مواطن انتحل صفة ضابط وابتز 30 فتاة على "فيسبوك"

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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط عاطل عن العمل ويملك أسبقيات جنائية ومقيم بمحافظة البحيرة، لانتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاطا إجراميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن منتحل صفة رجل أمن استدرج الفتيات وابتزهن لتحقيق مكاسب مالية، مستخدما عدة أسماء مستعارة.

وأشارت إلى أنه قد تم ضبط بحوزة المذكور هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي وهي عبارة عن 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالي مبلغ 24100 جنيه محولة له بريديا من قبل المجنى عليهن.

وأكدت أنه وبمواجهته اعترف بارتكابه 30 واقعة ابتزاز، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشر موقع "اليوم السابع" الخطوات التي يجب اتباعها في صورة حصول عملية ابتزاز، حيث قال خبراء القانون، إن الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها حال قيام شخص بابتزاز أو التعرض بإهانة أو معاكسة، وهي التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية:

1 - تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

2 - استخدام الخط الساخن 108 وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالحضور الشخصي أو الاتصال هاتفيا

4 - الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

5 - تقديم بلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد خبراء القانون أن عقوبة الابتزاز وفقا للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات في حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه في حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلبا معينا أم لا.