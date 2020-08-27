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مصر.. جزار يقطع زوجته ويضعها في الثلاجة ويبرر جريمته

27
AUGUST
2020
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط "جزار" بتهمة قتل زوجته بالجيزة، حيث قام بتقطيعها ووضع أشلاء جثتها في الثلاجة.
 
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد المجني عليها، تفيد بعثوره على أشلاء جثة ابنته داخل ثلاجة "ديب فريزر" بشقة سكنها.
 
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويعمل جزارا، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا الجنائية، ومكان إقامته في محافظة الجيزة.
 
وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة خلافات زوجية فيما بينهما.
 
وأدلى الجزار باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته "حيث قرر أنه انتابه الشك في سلوكها منذ 8 اشهر عندما بدأت الاصرار على الطلاق وكانت في كل مناسبة تطلب الانفصال عنه".
 
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه "يوم الجريمة شاهد آثارا لسائل منوي على ملابس زوجته فاشتاط غضبا وتشاجر معها فطلبت منه الطلاق فأسرع متناولا سكينا وسدد بها طعنات لها وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة فصل رأسها عن جسدها تماما".
 
واستطرد المتهم قائلا أنه "فور رؤيته رأسها على الأرض أسرع بإحضار ساطور لتقطيع باقي جسدها ووضعه داخل أكياس بلاستيك داخل الفريزر لعدم انتشار رائحة كريهة للجثة وفر هاربا مختبئا لدى صديق له في الوراق حتى فوجئ بإلقاء القبض عليه".
روسيا اليوم
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