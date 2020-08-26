العراق.. أب يحتجز أطفاله في غرفة والشرطة تتدخل

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أعلنت قيادة شرطة العاصمة العراقية بغذاد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية مداهمة منزل، بعد ورود معلومات تفيد باحتجاز أب لأطفاله الثلاثة داخل غرفة.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد ورود اتصال هاتفي من أحد المواطنين حول وجود ثلاثة أطفال محتجزين منذ أيام داخل منزل والدهم وزوجته الثانية، تم استحصال الموافقات الرسمية من قبل القضاء، بهدف التحري والتأكد من الحالة".

وأضافت: "تم التأكد من الأمر بعد التحري والتوجه برفقة مفارز شرطة منطقة الدورة والقوة الماسكة للارض والدخول إلى الدار المقصود".

وتابعت: "تم التوجه بالأطفال الى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف في جانب الكرخ والتابع للقيادة، ومن ثم التواصل مع أم الأطفال وخالهم وأخذ موافقة القضاء بتسليمهم إلى الأم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأب".