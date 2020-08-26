قطر.. إجراءات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية وعقوبات بالسجن للمخالفين

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أعلنت وزارة التعليم العالي القطرية عن جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بمناسبة العودة المدرسية، وحذرت من أن مخالفتها قد تتمخض عنها عقوبات تصل إلى الحبس مدة 3 سنوات.

قطر.. إجراءات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية وعقوبات بالسجن للمخالفينقطر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم العالي أكدت أن كل مخالف للتدابير سيعرض نفسه لعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت الوزارة جميع العاملين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة إلى إجراء فحوص طبية قبل بداية العام الدراسي والتأكد من خلوهم من المرض، مشيرة إلى أن الأولوية في الفحص ستكون للطاقم الأكاديمي (المعلمين والمعلمات) ومن ثم الطاقم الإداري.

وشددت على ضرورة اتباع كل المدارس في قطر الإجراءات الصحية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، التي تم الإعلان عنها مسبقا عبر إدارة الأمن والسلامة بالوزارة.

وأطلقت الوزارة، بالتنسيق مع مع وزارة الصحة العامة، حزمة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لحماية الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19".