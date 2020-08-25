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حماس تفرض حظر تجوّل في غزة بعد أول تفشّ لكورونا

25
AUGUST
2020
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أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فرض حظر تجوّل لمدّة 48 ساعة اعتباراً من فجر الثلاثاء، وذلك إثر تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين وسط القطاع، في أول تفشّ محلّي للفيروس.
 
وقال بيان للحركة إنّه "تقرّر فرض حظر تجوال تامّ على جميع محافظات غزّة لمدّة 48 ساعة، بما يشمل مقرّات العمل الرسمية والخاصة والمؤسّسات التعليمية، وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي، ومنع التجمّعات بدءاً من الليل".
 
وتم اتخاذ القرار بعد تسجيل 4 حالات إصابة وجميعهم من عائلة واحدة، بفيروس كورونا من داخل مخيم المغازي.
 
ويعد هذا أوّل تفشّ محلّي للفيروس، بعد تسجيل القطاع إصابات في الأشهر الماضية لعائدين من خارج غزة وقد ثبتت إصابتهم أثناء وجودهم في مراكز الحجر الصحّي.
 
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في القطاع إلى 113 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، بينما سجّلت في الضفة الغربية 18.483 إصابة بالفيروس بينها 128 حالة وفاة.
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