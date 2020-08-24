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مطار القاهرة يضبط مسافرا معه "كل الممنوعات"

24
AUGUST
2020
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أعلنت السلطات المصرية، الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع آثرية وأسلحة بيضاء وطائرة تجسس وغيرها من الممنوعات، في مطار القاهرة الدولي.
وذكرت جمارك مطار القاهرة أن الممنوعات كانت بحوزة مسافر أميركي من أصل مصري، كان عائدا من مدينة سان فرانسيسكو في أميركا عبر مطار فرانكفورت في ألمانيا.
 
وشملت قائمة الممنوعات: 44 قطعة أثرية تنتمي لعصور عدة، منها سيف أثري يعود إلى العصر الأموي، وطائرة تجسس، و7 قطع من الملابس العسكرية، و134 غرام من المخدرات، و17 قطعة سلاح أبيض.
 
وقالت السلطات المصرية إن المسافر أخفى كل هذه الممنوعات داخل حقائبه، في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور.
 
 ومع إخضاع حقائبه للفحص بالأشعة عثرت السلطات هذه الممنوعات الضخمة.
 
وجرى إحالة المسافر إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
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