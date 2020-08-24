بعد 5 أشهر.. الجزائر تعيد فتح الجامعات "جزئيا"

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أعادت الجزائر فتح الجامعات جزئيا اعتبارا من الأحد، بعد إغلاق استمر 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك للإشراف على شهادات التخرج واستئناف مناقشة أطروحات الدكتوراه.

ومن المزمع البدء بمناقشة الأطروحات هذا الأسبوع، على ان تستمر حتى نهاية سبتمبر، لكنها ستجري وراء أبواب مغلقة.

ويقتصر الحضور على طالب الدكتوراه ولجنة المناقشة، ولن يسمح بوجود أقارب الطلاب بخلاف العادة، وفق ما نقلت "فرانس برس".

واستؤنفت الأحد أيضا الدروس من بعد، عقب شهرين من العطلة الصيفية.

ومن المتوقع أن يعود مليونا طالب إلى الجامعات في الأول من سبتمبر، خصوصا لإجراء امتحانات الفصل الثاني.

وستفرض قواعد الوقاية في الجامعات، لا سيما إلزامية وضع الكمامة. لكن يمكن لكل جامعة اتخاذ تدابير خاصة بناء على الوضع الوبائي في المنطقة.

وستبدأ السنة الجامعية 2020-2021 في نوفمبر، بمشاركة خريجي المعاهد الذي سيجرون امتحان السنة النهائية في سبتمبر.

وأعادت الجزائر في منتصف أغسطس فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والمتنزهات وأماكن ترفيه أخرى، وكذلك المساجد الكبيرة. لكن لا تزال الملاعب وقاعات الأعراس مغلقة.

وأعيد قبل أيام فرض حجر منزلي جزئي في 29 من إجمالي 48 ولاية في البلاد، مع حظر تجول بين الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسجلت أكثر من 41 ألف إصابة بكوفيد-19 في الجزائر منذ 25 فبراير، بينها أكثر من 1400 وفاة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.