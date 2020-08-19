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حفل زفاف مصري يتحول إلى كابوس.. عائلة ترش المدعوين بماء النار انتقاما من العريس

19
AUGUST
2020
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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية يوم الثلاثاء حادثا أليما ومأساويا كان دافعه الانتقام.
 
وقال موقع "اليوم السابع" المصري إن 9 أشخاص أصيبوا بحروق بالغة نتيجة رش ماء النار على معازيم بحفل زفاف بالمدينة، وذلك بدافع الانتقام من العريس بحفل زفافه، الذي ترك بنتهم وتقدم للزواج بأخرى.
 
وأضاف الموقع أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبينهم طفلان عمرهما عامان و4 أعوام، فيما ألقي القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالحادث.
 
وأفاد بأن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس قديما، إلا أنه طلق ابنتهم ليتزوج من أخرى، وأثناء حفل الزفاف قرروا الانتقام بدافع الغيرة.
 
وأشار الموقع إلى أن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من مستشفى شبرا العام للحروق يفيد بوصول "س. م. أ." 51 عاما مصابا بحروق بالذراعين و"ع. ع. ح." 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و"س. س. م." 25 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر، والطفل "ع. م." عمره عامان مصاب بحروق بالذراعين والرأس، والطفل "أ. م. س." عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر.
 
وأوضح مستشفى شبرا العام للحروق أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى وذلك نظرا لأن إصاباتهم طفيفة، بينما لا يزال 6 آخرون قيد العلاج، وأن شدة الحروق تتراوح ما بين الدرجتين الثانية والثالثة.
روسيا اليوم
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