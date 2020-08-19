إسرائيل تكشف عن فرقة "الشبح 99"

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كشف الجيش الإسرائيلي، عن موعد تشكيل وحدة "الشبح 99"، وتفاصيل مهامها، والتي سبق وأعلن عنها رئيس الأركان، أفيف كوخافي، لافتاً إلى أن وحدة "الشبح 99" سيبدأ تشكيلها الشهر المقبل.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن "الوحدة ستقاتل ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، وهي متعددة المهام ومخصصة لعبور الحدود والهجوم في عمق أراضي العدو في عدة ساحات"، مشيرا إلى أن الجيش أسس نظام مناورات بري جديد ومتطور لفرقة "الشبح 99" الهجومية.

وتتكون الوحدة من قوات المشاة ومهندسين قتاليين، وقوات من نخبة يهلوم وكتائب استطلاع جادسار، وقوات المظليين، والمدفعية، ووحدة "عوكتس الكلابة"، ووحدة "دوفدوفان"، وكذلك القوات الجوية والطيارين، والاستخبارات الميدانية.

ولفت الموقع العبري، إلى أنه "سيتم تجهيز الوحدة بأسلحة متطورة، ولديها نظام قيادة وسيطرة جديد على الأرض للتحكم بالاتصالات ومستوى النيران، وجمع معلومات استخبارية وتحديد الأهداف، منوها إلى أنه سيتم ربط الوحدة بنظام "الزناد الذكي" الذي يربط وسائل الجمع والهجوم في ساحة المعركة ويسمح بإغلاق دوائر إطلاق النار بسرعة ودقة وفعالية وأمان.