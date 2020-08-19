المغرب يسجل أكبر عدد يومي لوفيات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل أكبر عدد يومي لوفيات كورونا، بلغ 33 حالة مقابل 23 أمس الإثنين.

وقالت الوزارة إن المغرب سجل اليوم أيضا 1245 حالة إصابة بكوفيد-19 مقابل 1069 أمس، ليبلغ مجموع المصابين منذ الثاني من مارس الماضي، وهو تاريخ ظهور أول حالة في المملكة 44830.

وكان يوليو الماضي شهد انخفاضا في أعداد المصابين لتصل إلى حدود 200-300 في العديد من أيام هذا الشهر، لكن الأرقام في أغسطس بدأت في حدود 600، وفي الأيام الأخيرة تراوحت الأرقام بين 1800- 1700.

وفي 15 أغسطس الجاري سجل المغرب 1776 في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وتقول السلطات الصحية إن المغرب يشهد حاليا موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، يرتفع فيها عدد الحالات.

كما أغلقت السلطات لهذا السبب عددا من المدن الكبرى في المملكة، منها طنجة ومراكش والدار البيضاء.

وأغلقت بعض الأحياء في مدن أخرى، مثل الرباط وسلا، وكذلك الشواطئ. وفرضت غرامات مالية على عدم وضع الكمامات وعلى منتهكي حالة الطوارئ الصحية.