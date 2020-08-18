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نتنياهو في أول مقابلة عبر قناة عربية بعد التطبيع مع الإمارات

18
AUGUST
2020
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ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في أول مقابلة له عبر قناة عربية مقرها أبوظبي عقب إعلان التطبيع مع دولة الإمارات برعاية أمريكية.
 
واستهل نتنياهو حواره مع قناة "سكاي نيوز عربية" التي تبث من أبو ظبي بقوله: "السلام عليكم"، وقال "إن هذه لحظة كبيرة في التاريخ" مهنئا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على قيادته ورؤيته.
 
 وقال إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، مؤخرا، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام.
 
وأكد أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أمريكيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق السلام، لأن هذا الأمر هو الذي يشكل أولوية.
 
وأشار نتنياهو إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، قائلا "إنها بطلة في ريادة الأعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم"، ورجح أن يؤدي التعاون معها، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة.
 
وأضاف أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل، حسب
روسيا اليوم
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