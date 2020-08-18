living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر.. أربعيني يقتل مراهقة ويحاول الانتحار

18
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن مدينة خميستي بتيبازة اهتزت مساء السبت على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها بنت قاصر لا تتجاوز 16 من عمرها، على يد أربعيني يقطن بجوار منزل عائلتها.
 
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إن الجاني قام بتكبيل الضحية وخنقها قبل أن يتعمد تسريب الغاز في محاولة للانتحار.
 
وأشارت المصادر إلى أن المتهم استأجر قبل فترة منزلا مجاورا لمنزل الضحية أميرة البالغة من العمر 16 سنة، حيث قام أمسية السبت باستدراجها إلى منزله، أين قام بإزهاق روحها خنقا، قبل أن يقوم بفتح صنبور الغاز داخل المنزل في محاولة للانتحار، بعد أن بعث برسالة نصية لزوجته التي كانت غائبة عن البيت وأبنائها.
 
وأشار أفراد عائلة الضحية إلى أنهم لاحظوا غياب أميرة عن المنزل طيلة الفترة المسائية، وبحثوا عنها، قبل أن يتفطن الجميع إلى رائحة الغاز، التي كانت تتسرب من المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وقاموا بإبلاغ مصالح الحماية المدنية التي تدخلت على الفور، وقامت باقتحام المنزل ليتفاجأ الأعوان، بوجود جثة الضحية مكبلة اليدين، بينما كان الجاني مغمى عليه نتيجة استنشاقه كمية كبيرة من الغاز، ليتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة الفتاة إلى مصلحة حفظ الجثث.
 
وأوضحت الصحيفة أن الجاني وبعد تجاوزه مرحلة الخطر واستعادة وعيه، اعترف أثناء التحقيق بارتكاب الجريمة مدعيا أن الضحية هي من قصدت المنزل، في غياب زوجته وأبنائه وطلبت منه الزواج بإلحاح، وهو ما أثار غضبه، وقام في لحظة غضب بارتكاب الجريمة ومحاولة الانتحار.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout