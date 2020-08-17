مصر تتخلص من المواد الخطرة في موانئها بعد انفجار بيروت

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قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر، على ما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف الوزير أمام البرلمان: "ما حدث في بيروت جعلنا نراجع انفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".

وتابع قائلا "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.

وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة، في قتل أكثر من 170 شخصا وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.