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المغرب.. اعتقال عروسين أقاما زفافا رغم قيود كورونا

14
AUGUST
2020
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اعتقلت الشرطة المغربية، ليل الاثنين الثلاثاء، عروسين أقاما حفل زفاف في مدينة تطوان، شمالي البلاد، رغم حالة الطوارئ الصحية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
وذكر موقع "بريس تطوان" المحلي، أن العروسين أقاما الزفاف، وذهبا في موكب سيارات، صوب نصب "الحمامة" الشهير في وسط المدينة، لأجل التقاط صورة تذكارية في المكان.
 
ودأب المحتفلون بالزفاف في مدينة تطوان، على قصد تمثال "الحمامة" لأجل التقاط صورة للعروسين، وهو مكان ينتصبُ فيه مجسم حمامة بيضاء منذ سنة 1986.
 
واعتقلت الشرطة العروسين، إلى جانب مرافقيهم الذين كانوا يسيرون في موكب احتفالي بالسيارات، ثم اقتيدُوا جميعا إلى مركز أمني في منطقة "عين خباز".
 
وأورد المصدر أن العروسين أقاما الزفاف بشكل سري، لكن الخروج من أجل التقاط صورة، هو الذي كشف خرق حالة الطوارئ الصحية.
 
وفتحت السلطات تحقيقا في خرق التعليمات، لاسيما أن إقامة الحفلات ما زالت ممنوعة رغم دخول البلاد في المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي.
 
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت السلطات المغربية، إغلاق ثماني مدن كبرى من بينها تطوان، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا.
 
ويوم الأربعاء، سجل المغرب أعلى حصيلة يومية من إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، عقب رصد 1499 حالة جديدة و23 وفاة، في غضون 24 ساعة.
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