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الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعلن عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه بنيامين نتنياهو على تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد اتفاق سلام تاريخيّ بين من وصفهما بـ"صديقتا الولايات المتحدة"، الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل".



ترامب نشر أيضاً على حسابه على "تويتر" نص "اتفاق السلام" الذي تمّ خلال اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف ترامب: "أشكر قادة اسرائيل والإمارات على شجاعتهم للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي سُمّي اتفاق إبراهام"، مبرزاً أنّه كان يرغب في أن يطلق إسمه على الاتفاق "لكن الصحافة لن تتقبل ذلك".



الخارجية الإماراتيّة أعلنت بدورها، أنّ وفدان إماراتي وإسرائيلي سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائيّة.

من جهته أعلن بن زايد في حسابه الرسميّ على"تويتر"، أنّه "تمّ الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك من أجل إقامة العلاقات الثنائيّة".

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية.

أمّا سفارة الإمارات في واشنطن، فوصفت الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بالكامل "انتصار للدبلوماسيّة وللمنطقة".

وأوضحت السفارة في تغريدة لها على "تويتر"، أنّ "يحافظ على حل الدولتين"، قائلةً أنّ الإمارات "ستظلّ داعمة قويّة للشعب الفلسطيني".



سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، تحدث عن أن الاتفاق "يشكل انتصاراً دبلوماسياً وتقدماً مهماً في العلاقات العربيّة - الإسرائيليّة"، فيما رأى وزير الدولة للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش، أن الإمارات فككت من خلال الاتفاق "قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين".

من ناحيته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بـ"اليوم التاريخي".

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، اعتبر أنّ اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات "يشكل ممراً أمام اتفاقات مع دول أخرى".

أمّا وزير الأمن ورئيس الحكومة الإسرائيلي البديل بني غانتس، قال إنّ الاتفاق "يُعبّر عن الحلف بين دول المنطقة المعنيّة بالإزدهار والاستقرار"، ويشدد على "السعي الدائم لإسرائيل من أجل السلام مع جيرانها".

ونشر موقع القناة "السابعة" الإسرائيليّة، صورة لنتنياهو أثناء تحدثه هاتفياً مع ترامب ومع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

في سياق متصل، رأى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات "في طريقها للتطبيع وهذه خطوة كبيرة للأمام على الطريق الصحيح".

مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، تحدث أيضاً عن أنّ الرئيس الأميركي "طلب منا اعتماد مقاربة غير تقليديّة وهذا ما قمنا به، وهذا الاتفاق سيوفر السلام".

المبعوث الأميركي الخاص للسلام بريان هوك، أشار تعليقاً على الاتفاق، بأنّه "كابوس لإيران"، بينما اعتبر السفير الإسرائيلي في واشنطن على "تويتر"، أنّ "هذا يوم عظيم للسلام".

من جهته، نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسميّة على "فيسبوك" بياناً حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

السيسي اعتبر أنّ الاتفاق "من شأنه إحلال السلام في الشرق الأوسط"، مثمنّاً "جهود القائمين عليه من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا".

مسؤولون في البيت الأبيض، أكدوا أنّ "إسرائيل" وافقت في إطار الاتفاق على "تعليق بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربيّة".

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ نتنياهو "وافق على تأجيل مسألة فرض السيادة مقابل فتح الامارات ممثليّة لها في إسرائيل".

كما نقلت عن مصدر سياسيّ إسرائيليّ، أنّ "السيادة على جدول الأعمال وإدارة ترامب طلبت تأجيل الإعلان مؤقتاً".