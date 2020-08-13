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مصر.. تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم خلفت 50 قتيلا وجريحا في 180 دقيقة

13
AUGUST
2020
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نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم استمرت 3 ساعات، بعد نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "نبوي" بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضي الزراعية.
 
وأسفرت المعركة الدامية التي استمرت 180 دقيقة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 42 آخرين، وفرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا حول محيط الحادث ومنازل طرفي المشاجرة، للتصدي لأي أعمال عنف قد تندلع مجددا.
 
وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الأحداث، وأجرى معاينة تصويرية، بينما فرغت الجهات المختصة كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل المشاجرة، وأيضا فحصت جثث المجنى عليهم، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، فيما انتقل فريق آخر إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين الذين جرى التحفظ عليهم.
 
وأكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن طرفي المشاجرة بلغ عددهم قرابة 45 شخصا وأنهم تبادلوا إطلاق الرصاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم لمدة 3 ساعات، حتى انتهت المعركة بكارثة حيث قتل وأصيب العشرات من طرفي المشاجرة.
 
وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن بداية الواقعة كانت بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على حد فاصل للأراضي الزراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستعان كل منهم بأشقائه وأبنائه وتبادلا إطلاق الرصاص، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة البيضاء والشوم.
 
وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على طرفي المشاجرة وتحفظت على عدد من المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وتبين أن الإصابات طلقات نارية وجروح وكدمات نتيجة استخدام أسلحة نارية وبيضاء.
روسيا اليوم
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