مجلس الوزراء المصري: أدوية كورونا متوفرة ولا داعي للتخزين

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أكد المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء المصري، حسام المصري، أن الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد متوافرة وكافية لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى كوفيد-19.

وشدد المصري على أنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، فهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، موقف الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال شهر يوليو الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت هيئة الدواء المصرية بتدبيرها خلال يوليو الماضي، حيث تم توفير 3.6 مليون عبوة من أقراص "أزيثرومايسين"، و235 ألف زجاجة من عقار "أزيثرومايسين"، فيما تم تدبير أكثر من 7 ملايين عبوة من أقراص "باراسيتامول"، و أكثر من مليون زجاجة من "باراسيتامول"، وقرابة 6 ملايين شريط "زنك"، فضلا عن توفير 8.3 مليون شريط "فيتامين سي".

وأوضخ التقري توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن صرف أكثر من 38 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للمصابين بفيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي، في جميع المحافظات المصرية منذ نهاية شهر مايو الماضي.