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تبون يحذر من "ثورة مضادة" تستهدف استقرار الجزائر

13
AUGUST
2020
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حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، من "ثورة مضادة" تستهدف استقرار البلد من خلال إثارة "الغضب الشعبي"، في أعقاب توقيف عدة مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية.
 
وأشار  تبون إلى المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لذوي الدخل المحدود الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19، وكذلك المنحة الخاصة للأطباء "التي لم يتم توزيعها رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور إقرارها".
 
وأضاف الرئيس الجزائري "هناك تعطيل عمدي والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين (...) وهناك تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، (هذه) خيانة أمانة تضرب مصداقية الدولة واستقرار البلد في الصميم"، متسائلا  "هل هذه ثورة مضادة؟".
 
 وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن قرارات توقيف عدة مسؤولين محليين يعملون في مناطق فقيرة بسبب عدم توفيرهم "الماء والكهرباء" للسكان، و"تحويلهم إلى التحقيق" لمعرفة "من المتسبب في التعطيل".
 
وحذر تبّون  من أن الإقالات "ليست إلاّ البداية"، معتبراً أن "اندلاع الحرائق والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء" جزء من "خطة لضرب استقرار البلد".
 
وكان أمر في بداية الشهر  بفتح تحقيق حول الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات في أنحاء عدة من البلاد.
روسيا اليوم
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