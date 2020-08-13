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المغرب يسجل أسوأ حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا

13
AUGUST
2020
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل حصيلة ثقيلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 1499 إصابة في 24 ساعة، مقارنة مع 1132 يوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ ظهور الوباء في المغرب في أوائل مارس إلى 36 ألفا و494 حالة.
 
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن المغرب سجل يوم الأربعاء أكبر عدد وفيات جراء الإصابة بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، وهو 23 حالة وفاة، مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 556 حالة.
 
وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.
 
وتصدرت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، عدد الإصابات، إذ بلغ العدد بها 489 حالة، وبلغ في مراكش 350 حالة، وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة 172 حالة.
 
 
كما قالت الوزارة إن عدد الحالات الخطيرة بلغ 147 منها 63 تحت أجهزة التنفس الصناعي.
 
ومدد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 مارس الماضي وذلك حتى العاشر من سبتمبر.
 
وكان المغرب قد أغلق في وقت سابق مدنا كبرى في مسعى لمحاصرة تفشي الفيروس، وفرض غرامة مالية على عدم ارتداء الكمامة الطبية.
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