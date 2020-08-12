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مصر.. "ارتفاع ملحوظ" بمناسيب مياه نهر النيل

12
AUGUST
2020
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أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية، الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في المناسيب المسجلة بمحطات القياس الرئيسية للعام المائي الحالي.
 
ووفقا لبيان الوزارة فقد تم تسجيل الارتفاع خلال أعمال الرصد التي تتم على مدار الساعة لارتفاع للمناسيب.
 
وأضاف البيان "تشير المؤشرات لحالة الأمطار والسريان المائي حتى الآن في النهر وروافده إلى احتمالية أن يكون الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط".
 
ويتم الرصد والتحليل من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2020-2021.
 
 وسجل نهر النيل الأزرق تصرفات مائية مرتفعة تزيد عن المعدل وعن أرصاد العام الماضي، كما سجل نهر عطبرة تصرفات مائية تتجاوز المعدل ونظيرتها العام الماضي. وفق وزارة الري المصرية.
 
ويجري التنسيق على مدار الساعة بين وزارة الري المصرية والسودانية في إطار التعاون المتبادل، وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.
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