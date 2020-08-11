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إسرائيل تغلق أحد معابر غزة بعد إطلاق فلسطينيين بالونات حارقة

11
AUGUST
2020
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أغلقت إسرائيل يوم الثلاثاء أحد معابرها الحدودية الرئيسية مع قطاع غزة بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات حارقة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة.
 
‭‭ ‬‬وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ”معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود“.
 
وكرم أبو سالم واحد من ثلاثة معابر حدودية رئيسية إلى غزة مع إسرائيل ومصر، لكن معظم البضائع تمر منه يوميا.
 
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الإغلاق أثر بشكل خاص على مواد البناء.
 
ويدير قطاع غزة حركة حماس، التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية. وتفرض إسرائيل، بدعوى المخاوف الأمنية، سيطرة مشددة على حدودها البرية والبحرية. كما تقيد مصر الحركة من غزة وإليها.
Reuters
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