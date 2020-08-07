انهيار مبنى في مصر وقتلى تحت الأنقاض

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إنهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية شمالي مصر، ما أسفر عن مصرع عدد من المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة المصرية تلقت إخطاراً الخميس بانهيار العقار، فيما تم استخراج 4 جثامين من تحت الأنقاض، وجار استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

وأمرت النيابة العامة في مصر بتشكل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان المصرية لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفاً على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها للبحث عن باقي الضحايا من أسفل الأنقاض، في الوقت الذي تم إنقاذ شخصين من السكان ونقلهما إلى المستشفى.

من جانب آخر، أمر محافظ الغربية، طارق رحمي، بفرض طوقا أمنيا حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار، كما كلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وشدد محافظ الغربية على سرعة فتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة، وصرف الإعانات العاجلة لتلك الأسر.

وكلف المحافظ رئيس مدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة، ولا يزال البحث جاري عن المصابين تحت الأنقاض.