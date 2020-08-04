شواطئ مصر تواصل ابتلاع الشباب رغم تحذيرات الحكومة من السباحة

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لقي مواطنان مصريان مصرعهما غرقا في مياه ساحلين مغلقين غرب الإسكندرية اليوم، وذلك رغم كافة التحذيرات وانتشار المراقبين وحوادث الغرق خلال الآونة الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة العجمي بلاغين الأول يفيد بغرق شخص يدعي سليمان أحمد 26 سنة من محافظة القاهرة حيث تسلل إلى شاطئ هدير بالبيطاش ونزل البحر فجرا، ثم بلاغا بعد ساعة ونصف بغرق شخص آخر يدعي أحمد شهاب عزوز 18 سنة من محافظة البحيرة أبو حمص نزل البحر فجرا من شاطئ النقابات بالبيطاش.

وقذفت الأمواج جثتي الغريقين من نفس أماكن نزولهما وتم انتشالهما.

وتواصل إدارة السياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، مناشدة أهالي المحافظات المجاورة وضيوف المدينة عدم نزول الشواطئ المغلقة ليلا وتعريض حياتهم للخطر والمخاطرة، خاصة مع زيادة حالات الغرق لعدم وجود خدمة الإنقاذ على الشواطئ.