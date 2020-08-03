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إسرائيل تشن غارات على أهداف في غزة

3
AUGUST
2020
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شن الطيران الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد أنه تم "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اعترضتها منظومة القبة الحديدية".
 
وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه إسرائيل إلى مطلع يوليو.
 
وذكر بيان للجيش الاسرائيلي أنه ردا على ذلك "أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة"، مشيرا الى استهداف "بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس". 
 
وقال متحدّث باسم مجلس بلدية شعار هانيغيف حيث دوّت صفارات الإنذار في بيان إن القذيفة الصاروخية لم تؤد إلى خسائر مادية أو بشرية.
 
وفي السنوات الأخيرة، تواجهت حركة حماس وإسرائيل في 3 حروب (2008 و2012 و2014).
 
وعلى الرغم من إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل التي ردّت بشن غارات على أهداف لحماس في غزة.
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