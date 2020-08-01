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جريمة مروعة بأول أيام العيد.. قتل شقيقاته الثلاث!

1
AUGUST
2020
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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، إن ثلاث شقيقات قُتلن بأعيرة نارية، على يد شقيقهن.
 
وأوضح الناطق الإعلامي في بيان، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما.
 
وأدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى حيث فارقن الحياة، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة، وبوشر البحث عن مطلق النار.
 
 وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أثارت قصة مقتل الفتاة أحلام الأردنية على يد والدها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ "صرخات أحلام" قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجا في الأردن على "تويتر".
 
ونفذ أب جريمة قتل مروعة بحق ابنته أحلام، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة، على مرأى سكان المنطقة.
 
وما إن انتشر الخبر بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان، حتى عجت مواقع التواصل بالمطالبة بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة.
 
وتصدر وسم #صرخات_أحلام ترند الأردن، وكتب مغرد: "في ساعة متأخرة من ليل الجمعة فوجئنا بفتاة تركض صارخة في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، ويلحقها أبوها ويحطم رأسها بحجر، ثم جلس جوارها يشرب كأساً من الشاي.
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