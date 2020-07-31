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شرطة دبي تكثف دورياتها على الشواطئ خلال عيد الأضحى

31
JULY
2020
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أعلنت شرطة دبي الخميس، تكثيف تواجدها الأمني على الشواطئ عبر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت، إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي لتعزيز الأمن والأمان، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
 
وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي العقيد سعيد المدحاني: "المركز سيستخدم طائرات من دون طيار (الدرون)، لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة"، داعيا أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى الشواطئ.
 
من جهته، أكد رئيس قسم الإنقاذ البحري المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، أن "هناك 9 نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة خلال إجازة العيد، تضم غواصين منقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقمها، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور".
 
وتابع: "جميع الدوريات جاهزة للتعامل مع أية حالة طارئة بكوادر مؤهلة".
روسيا اليوم
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