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السعودية.. قاعة أفراح تتحول إلى مأتم بسبب وفاة العريس قبل وصوله بلحظات

31
JULY
2020
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قالت وسائل إعلام سعودية إن قاعة أفراح في قرية الشهيباء التابعة لمحافظة العلا في المملكة، تحولت إلى مأتم بعد تلقي الحاضرين نبأ وفاة شاب كان في طريقه إلى حفل زفافه.
 
وتعود تفاصيل القصة المؤلمة، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية إلى يوم الجمعة الماضي، حيث تعرض الشاب حمدان عايد البلوي، البالغ من العمر 31 سنة، لحادث مروري مروع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجها لوجه، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.
 
وقال ابن عم العريس إن الشاب حمدان سافر من تبوك إلى قرية الشهيباء التابعة لمحافظة العلا، حيث كان في طريقه إلى مقر حفل زواجه في القرية، عبر طريق البديعة، المعروف بخطورته لكثرة التعرجات.
 
وأضاف في سرده للواقعة: "وبعد قرية الفارعة.. وبينما كان على وشك الوصول إلى الشهيباء تعرض لحادث اصطدام وجها لوجه بسيارة أخرى تقل مقيمين تعرضوا لإصابات، إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة لأنها كانت في رأسه ففارق الحياة بسببها".
 
المشهد الحزين في قصة الشاب حمدان كان عند الساعة 8:40 مساء ليلة زواجه حينما أعلن مستشفى أبوراكة العام وفاته، ليصل النبأ المفجع لوالديه وإخوته في قاعة الفرح، وسط انهيار الحاضرين.
روسيا اليوم
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