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مصر: إخضاع تجار المخدرات والدعارة لضريبة الدخل

30
JULY
2020
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قال رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية المصرية، سعيد فؤاد، إنه يتم إخضاع تجار المخدرات والدعارة إلى ضريبة الدخل، في حال القبض عليهم.
 
وأضاف المسؤول، أمس الثلاثاء، أنه يتم "إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني".
 
وتابع خلال مداخلة على "التلفزيون المصري"، أنه في حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، "يتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة، لأن الإقرار سيد الأدلة، والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه".
 
وتابع: "بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل، ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وكذلك يجري هذا مع قضايا الدعارة والسلاح".
روسيا اليوم
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