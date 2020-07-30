نتنياهو منزعج من عمل فني يجسده وهو يتناول "العشاء الأخير"

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انضم تمثال في أحد ميادين تل أبيب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتناول ”العشاء الأخير“ يوم الأربعاء إلى الاحتجاجات المتزايدة على إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي في ظل معدل بطالة بلغت نسبته 21.5 بالمئة، إن تصويره في لوحة ساخرة تحاكي تناول المسيح لوجبته الأخيرة قبل صلبه، بمثابة تهديد بالقتل.

ويصور العمل الفني المركب نتنياهو وهو يجلس بمفرده على مائدة كبيرة طولها 10 أمتار وفوقها اثنان من الشمعدانات وينتزع قطعة من كعكة ضخمة تشبه العلم الإسرائيلي.

وتزخر المائدة بالمشروبات الكحولية المختلفة والفاكهة واللحوم مع سيجار واحد في إشارة إلى مزاعم الفساد ضد رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في إسرائيل.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد ضده تشمل اتهامات بتلقي هدايا عبارة عن شمبانيا وسيجار من رجال أعمال أثرياء بالمخالفة للقانون.

وبدأت محاكمته، وهي الأولى التي تقام لرئيس وزراء أثناء شغله المنصب، في مايو أيار وسيبدأ الشهود في الإدلاء بشهاداتهم في يناير كانون الثاني.

وأخذ المارة الذي كان كثير منهم يضعون كمامات في التقاط الصور للعمل الفني الذي صنعه الفنان إيتاي زاليت المقيم في تل أبيب. وقال زاليت إن العمل يرمز إلى ”العشاء الأخير للديمقراطية الإسرائيلية“.