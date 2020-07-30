living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الأردنية تغلق وسط العاصمة عمان لإحباط احتجاج لنقابة المعلمين

30
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فرقت قوات الأمن الأردنية عشرات المعلمين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر الحكومة يوم الأربعاء للاحتجاج على توقيف قادة نقابتهم وإغلاق مكاتبها بأنحاء البلاد.
 
وداهمت الحكومة مكاتب النقابة يوم السبت وأغلقتها لمدة عامين في تصعيد للمواجهة مع مجموعة أصبحت مصدرا رئيسيا للمعارضة.
 
ونظمت النقابة التي يتبعها 100 ألف معلم إضرابا في العام الماضي مما أدى لإغلاق المدارس بأنحاء الأردن لمدة شهر في أحد أطول إضرابات القطاع الحكومي وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.
 
وقال شهود إن قوات الأمن شنت عملية واسعة لردع المحتجين مع تمركز آلاف الضباط بوسط عمان في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ سنوات.
 
ورغم ذلك ردد عشرات المعلمين شعارات تدعو لاستقالة الحكومة قبل أن يتم إبعادهم من المنطقة التي تطوقها الشرطة في ميدان طالما كان في بؤرة للمظاهرات.
 
والمعارضة السياسية في الأردن مهمشة في الغالب لكن الاحتجاجات تصاعدت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع مستويات المعيشة والفساد وبطء الإصلاحات السياسية.
 
ووجه المدعي العام اتهامات إلى نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بالتحريض إضافة إلى اتهامات تتعلق بمزاعم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية لنشطاء آخرين بالنقابة.
 
واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout