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وفاة طفل وتسمم المئات بسبب "وجبة شاورما" في الأردن

29
JULY
2020
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توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وأصيب أكثر من 700 شخص نتيجة للتسمم الغذائي بعد تناول وجبة شاورما، في منطقة مخيم البقعة وعين الباشا شمالي العاصمة الأردنية عمّان.
 
وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن عدد الاصابات بحالة التسمم الجماعي، وصلت إلى أكثر من 700 إصابة تم إدخالها جميعها إلى مستشفيات وزارة الصحة، مبينا أن معظم هذه الحالات في وضع جيد، وأن عددا قليلا منها بدرجة متوسطة.
 
وأكدت وزارة الصحة أنه تم خروج بعض المصابين من المستشفيات بعد تحسن وضعهم الصحي وثماثلهم للشفاء التام، كما أكدت وجود بعض الحالات الحرجة خاصة بين الأطفال، الأمر الذي استدعى دخولهم إلى العناية المركزة.
 
وأشارت إلى أنه وبعد الكشف على المطعم الذي تسبب في حالة التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل.
 
وأظهرت الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج وهي (جرثومة انتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر).
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