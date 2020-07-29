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مقتل قائد بالجيش العراقي في هجوم لداعش

29
JULY
2020
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قتل آمر لواء وضابط وأصيب اثنان من الجيش العراقي، مساء الثلاثاء، خلال هجوم إرهابي لتنظيم داعش بقضاء هيت في محافظة الأنبار.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن القتيلين هما آمر اللواء 29 من فرقة المشاة السابعة، العميد أحمد اللامي، وضابط آخر برتبة ملازم أول، محمد الكروي.
 
وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن "العميد الركن أحمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة قتل أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما قتل ضابط برتبة ملازم أول محمد الكروي خلال العمل الإرهابي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين اثنين".
 
وشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات مسلحة عدة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص في مايو الماضي.
 
وفي وقت سابق، أكد مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، أن السلطات العراقية أحبطت مخططاً "خطيراً" كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة ومحافظات أخرى.
 
وأضاف أن المخطط جرى الكشف عنه "بعد الإطاحة بخلية إرهابية نائمة في محافظة البصرة واعتقال إرهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة الاتصال والتحرك على بقايا داعش المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة".
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